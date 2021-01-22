iPhone 12S получит меньший вырез в экране и лучшую оптику в камерах

22 января 2021, 12:15

Новый отчёт, опубликованный сегодня Digitimes, в очередной раз подтверждает более ранние утечки, согласно которым семейство iPhone 12S, выпуск которого ожидается этой осенью, получит более узкий вырез в дисплее для системы сканирования лица Face ID.

Также в следующем поколении смартфонов Аpple улучшению будут подвергнуты камеры.

Ссылаясь на надёжные источники в цепочке поставок, Digitimes заявляет, что уменьшения размеров выреза удастся достичь благодаря объединению излучателя и приёмника, использующихся в системе TrueDepth, в единый блок, аналогичный LiDAR. Напомним, что в устройствах Apple он впервые появился весной этого года в актуальном iPad Pro, и, по сути, обладает теми же возможностями, что и система TrueDepth, то есть создаёт объёмные виртуальные модели предметов. В смартфонах текущего поколения точечный проектор находится у правого края выреза в дисплее iPhone, а инфракрасная камера-приёмник — крайняя слева. Объединение этих двух элементов в единый модуль поможет уменьшить ширину выреза.



Кроме того, сообщается, что в этом году iPhone получат улучшенные камеры. В первую очередь это касается сверхширокоугольной камеры, которая, по словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), сможет похвастаться апертурой f/1,8 против f/2,4 в iPhone 12. Это позволит пропускать более чем в два раза больше света, что заметно повысит качество съёмки при плохом освещении. Кроме того, количество линз в объективе будет увеличено с пяти до шести, что потенциально уменьшит искажения, создаваемые широкоугольным объективом. Также предполагается, что в iPhone 12S сверхширокоугольная камера впервые получит систему автофокуса.



DigiTimes предполагает, что на трёх новых моделях iPhone будет существенно улучшена оптическая стабилизация изображения. Это будет достигнуто благодаря смещаемому датчику. В данный момент он реализован только в iPhone 12 Pro Max, однако в этом году такая возможность должна добавиться на всех iPhone 12S.

В остальном, DigiTimes повторяет более ранние сообщения о том, что в объективах новых флагманов будет использовано большее количество линз. Также предполагается, что Apple может модернизировать главный датчик основной камеры, повысив его разрешение.

(C) 3dnews