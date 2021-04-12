Apple продаст в этом году рекордные 240–250 млн iPhone, считают аналитики

12 апреля 2021, 16:58

Согласно прогнозу аналитика финансовой компании Wedbush Дэна Айвза (Dan Ives), компания Apple находится на пути к очередному рекорду.

Эксперт считает, что по итогам 2021 финансового года производитель сможет поставить на рынок 240–250 млн смартфонов iPhone, тем самым превзойдя рекорд 2015 года, когда Apple продала 231 млн смартфонов.

«Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют поставки около 220 млн iPhone по итогу 2021 финансового года. Мы же считаем, что компания из Купертино на пути к поставкам 240 млн устройств, возможно даже около 250 млн. Это с лёгкостью перебьёт рекорд в 231 млн проданных Apple смартфонов в 2015 году», — заявил Айвз в разговоре с порталом MacRumors.



По оценкам аналитика, в мире сейчас насчитывается около 350 млн пользователей смартфонов iPhone, которые потенциально могут рассматривать возможность перехода на более современные модели.



Если прогноз оправдается, то серия смартфонов iPhone 12 может стать самой популярной для компании со времён моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus, отличавшихся увеличенными по сравнению с предшественниками экранами.

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