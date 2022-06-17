Какая роль бизнес-аналитика в производственных процессах

17 июня 2022, 14:45

Бизнес-аналитик — это человек, который помогает предприятиям анализировать свои процессы, продукты, услуги и системы, чтобы улучшать текущие процессы и принимать выгодные решения с помощью идей и анализа данных. Бизнес-аналитик также помогает организациям документировать бизнес-процессы, оценивая бизнес-модель и ее интеграцию с технологиями.

Бизнес-аналитики стали играть ключевую роль в недавних бизнес-сценариях. Некоторые люди думают, что роль бизнес аналитика состоит в том, чтобы зарабатывать деньги для организации, что может быть неверно в прямом контексте. Но косвенно действия и решения, принимаемые бизнес-аналитиками, действительно влияют на финансовые перспективы организации.

Чем занимается бизнес-аналитик?

Основная обязанность бизнес-аналитика заключается в общении со всеми заинтересованными сторонами, а также в выявлении, анализе и проверке требований к изменениям в бизнес-процессах, информационных системах и политиках.

Профессиональный бизнес-аналитик играет большую роль в продвижении организации к эффективности, производительности и прибыльности.

Первоочередной задачей любого бизнес-аналитика будет попытаться понять следующие вещи:

Понять, что делает бизнес и как он работает

Определить, как улучшить существующие бизнес-процессы

Определить шаги или задачи для поддержки внедрения новых функций

Разработать новые функции для реализации

Анализировать влияние внедрения новых функций

Реализовать новые функции

Навыки хорошего бизнес-аналитика

По сути, навыки бизнес-аналитика оцениваются по этим четырем атрибутам:

Аналитические способности. Выдающиеся аналитические способности отличают хорошего бизнес-аналитика. Хорошая часть роли BA включает в себя основы бизнес-анализа, анализа данных, рабочего процесса, входных данных пользователей или заинтересованных сторон, документов и т. д.

Лидерские качества. Одной из обязанностей бизнес-аналитика является руководство членами команды, прогнозирование бюджета, помощь членам команды в решении проблем и т. д.

Бизнес-процесс и планирование — планирование объема проекта, понимание и реализация требований проекта, определение ресурсов, необходимых для проекта, и т. д.

Технические навыки. Если бизнес-аналитик работает в ИТ-секторе, ожидается, что он будет знать несколько технических аспектов, таких как операционные системы, аппаратные возможности, концепции баз данных, сети, методология SDLC и т. д.