Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале

4 февраля 2021, 13:15

Инвестиционный аналитик американского финансового холдинга JP Morgan заявил, что первая AR-гарнитура Apple будет выпущена в первом квартале 2021 года.

По его словам, устройство будет оснащено шестью объективами и датчиком LiDAR. Именно его наличие станет ключевым преимуществом продукта Apple над конкурирующими устройствами.



Эту же информацию подтверждает китайское издание China Times. Сообщается, что LiDAR будет использоваться для определения расстояния между объектами реального мира, что существенно улучшит опыт использования дополненной реальности. Согласно данным China Times, себестоимость AR-гарнитуры Apple составит более $500, вследствие чего цена продукта будет выше, чем у всех конкурирующих устройств. Кроме того, аналитики JP Morgan пришли к выводу, что более лёгкие и утончённые Apple Glass вряд ли будут выпущены в ближайшее время из-за чрезвычайно сложных спецификаций продукта.

Ранее авторитетное издание Bloomberg сообщило, что первая гарнитура дополненной реальности Apple будет стоить более $900. Предполагается, что устройство дебютирует в 2022 году и на год опередит запуск Apple Glass.

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