Lenovo ThinkReality A3 – универсальная смарт-гарнитура для бизнеса

12 января 2021, 11:15

В рамках выставки CES компания Lenovo представила “умную” гарнитуру ThinkReality A3.

Технологичный аксессуар — один из наиболее современных и универсальных корпоративных гаджетов дополненной реальности (AR) на рынке. ThinkReality A3 — часть комплексного портфеля цифровых решений, которые помогают в интеллектуальной трансформации бизнеса и делают смарт-технологии доступными для более широкого круга людей.

Рассредоточение рабочей силы и гибридные модели работы стали “новой нормой”. Малый и большой бизнес во всем мире стремится внедрять смарт-технологии для повышения эффективности и сокращения простоя в работе. Компания Lenovo разработала гарнитуру ThinkReality A3, которая поможет в цифровой трансформации бизнеса. Ее можно использовать для персонализации виртуального рабочего стола сотрудника, 3D-визуализаций, рабочих процессов с поддержкой AR-технологий и иммерсивных методов обучения.

В зависимости от потребностей специалистов, ThinkReality A3 легко подключается к ПК и к некоторым смартфонам Motorola1 через разъем USB-C. Смарт-гарнитура поможет повысить продуктивность офисных специалистов, работников промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Универсальный, портативный и удобный гаджет можно использовать как солнцезащитные очки. Оправу гарнитуры можно поменять на промышленную для безопасности сотрудников на производстве. Эффективную работу аксессуара обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon XR1, а 5 стереоскопических дисплеев с разрешением 1080р погрузят пользователя в AR-мир. 8-мегапиксельная RGB-камера передает видео в формате 1080р. Двойная камера “рыбий глаз” (fish-eye) обеспечивает технологию позиционного трекинга (room-scale tracking), которая позволяет пользователям двигаться в VR-пространстве.

Версия ThinkReality A3 для ПК подключается к ноутбуку или мобильной рабочей станции для создания виртуальных экранов. Это позволяет удобно использовать программные средства и приложения Windows и размещать несколько больших виртуальных мониторов в поле зрения пользователя. Смарт-гарнитура расширяет возможности ПК и обеспечивает лучшую продуктивность и конфиденциальность данных. Технология помогает создать иммерсивный опыт для сферы финансов, архитектуры и инжиниринга. Виртуальные экраны пригодятся мобильным сотрудникам во время удаленной работы, когда пространство и конфиденциальность пользователя ограничены.



Модели ThinkReality A3 для промышленности (Industrial Edition), разработанные для специалистов, которые работают в сложных условиях, подключаются к некоторым смартфонам Motorola1. Смарт-гарнитуру можно использовать на производстве с помощью технологии “свободные руки” (hands-free). ThinkReality A3 для промышленности работает на базе программной платформы ThinkReality. Она позволяет коммерческим клиентам создавать, разворачивать и управлять приложениями и контентом дополненной реальности в глобальном масштабе и при глобальной поддержке.

ThinkReality A3 для промышленности можно использовать на заводах, в лабораториях и торговых помещениях, а также в гостинично-ресторанном бизнесе. Сертифицированные программы на платформе ThinkReality обеспечивают техническую поддержку, помогают управлять рабочими процессами и 3D-визуализацией. С обновленной гарнитурой специалисты разных промышленных сфер получат легкий и гибкий VR-гаджет для повышения продуктивности и безопасности. Также гарнитура помогает уменьшить количество ошибок в ежедневных задачах.



Платформа Lenovo ThinkReality помогает ускорить внедрение смарт-гаджетов следующего поколения для сотрудников и предлагает интеллектуальные технологии для бизнеса. Благодаря экосистеме аппаратных и программных решений ThinkReality, которая постоянно развивается и использует облачные хранилища (cloud-agnostic), бизнес получает больше возможностей для использования технологий смешанной реальности для улучшения работы.

К устройствам Lenovo с поддержкой AR-технологии относится гарнитура ThinkReality A3 и A6. ThinkReality A6 оснащена сенсорными датчиками, расширенной памятью, волноводной оптикой с разрешением 1080р и съемной батареей для длительного использования дисплея виртуальной реальности (head-mounted display).

Количество сценариев использования VR-технологий на предприятии быстро растет — от обучения и моделирования, до создания иммерсивного опыта продаж и маркетинга. Универсальная гарнитура “все в одном” Lenovo Mirage VR S3 разработана для предприятий, готова к масштабированию для глобальных операций и помогает усовершенствовать гибкие (soft) навыки сотрудников. Для использования высокопродуктивных приложений виртуальной и смешанной реальности, Lenovo предлагает портфель рабочих станций. Все они сертифицированы для работы с гарнитурами Varjo XR/VR.