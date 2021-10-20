Apple отложила выпуск гарнитуры смешанной реальности

20 октября 2021, 10:15

Последнее время ходит много слухов касательно намерения Apple выпустить гарнитуру смешанной реальности, но до сих пор неизвестно, когда это устройство может быть запущено в массы.

По информации авторитетного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple отложила начало серийного производства своей гарнитуры смешанной реальности на четвёртый квартал следующего года из-за сложности конструкции устройства.



Куо опирается на утверждение о том, что требования Apple к дизайну и возможностям гарнитуры «значительно выше по сравнению с продуктами конкурентов». Аналитик отмечает, что уже к моменту запуска Apple хочет иметь плотную экосистему, состоящую из оборудования, приложений и услуг. В результате запуск продукта может задержаться.



Основываясь на информации источников в цепочках поставок, Куо пришёл к выводу, что гарнитура смешанной реальности Apple поступит в серийное производство в четвёртом квартале следующего года, тогда как ранее он прогнозировал, что это произойдёт во втором квартале 2022 года. Он также отметил, что задержка производства, вероятно, затронет тайваньскую компанию Young Optics, являющуюся одним из возможных поставщиков компонентов для гарнитуры Apple.



Предполагается, что Apple не будет позиционировать гарнитуру смешанной реальности как игровое устройство. Вместо этого она будет преподноситься как устройство, подходящее для работы с приложениями разных категорий. По словам Куо, новинка Apple будет иметь «лучший промышленный дизайн» по сравнению с аналогами от других производителей. Напомним, ранее появлялись данные о том, что гарнитура Apple будет оснащаться дисплеями с пиксельной плотностью 4000 точек на дюйм и сенсором LiDAR. При этом стоимость устройства может достигнуть $3000.

(С) 3dnews.