То, чего все так ждали: усовершенствованный лэптоп Apple MacBook из линейки Air

14 апреля 2020, 17:20

Появления нового лэптопа от Apple ждали все поклонники «яблочной» продукции. Аналитики уже успели обсудить все возможные новшества Apple MacBook. Наконец купертиновцы решили в очередной раз порадовать своих фанатов и анонсировали усовершенствованный компактный и легкий ноутбук.

Что изменилось в Apple MacBook Air? Действительно ли новинка 2020 лучше, чем представленные ранее версии Apple MacBook в магазине didi.ua?

Представленный 18 марта 2020 года портативный компьютер от компании Эпл получил улучшенное аппаратное обеспечение и усовершенствованные комплектующие. Он стал удобнее, функциональнее и производительнее.

Клавиатура – как у MacBook Pro

Инженеры Apple решили прислушаться к претензиям пользователей и оснастили лэптоп клавиатурой с механизмом, не характерным для предыдущих версий устройств из серии Air.

Теперь «ножничное» устройство ввода делает MacBook Air максимально похожим с устройствами, представленными в линейке Pro. Похоже, с новым компьютером пользователям не грозят проблемы в процессе набора текста, работы с таблицами и выполнения поисковых запросов.

Мощь нового уровня: графический процессор

По словам представителей Apple, ГПУ, которым оборудован лэптоп 2020 года выпуска, демонстрирует увеличенные почти на 80% показатели производительности. При этом он обладает потрясающей энергоэффективностью и обеспечивает возможность комфортного гейминга.

На новом МакБуке смело можно играть в самые популярные компьютерные и мультиплатформенные геймы.

Много памяти

Потенциальным владельцам анонсированного лэптопа вряд ли придется столкнуться с проблемой недостатка постоянной или оперативной памяти. В конструкции устройства в базовой комплектации предусмотрен «твердотельник» на 256 Гб и ОЗУ на 8 Гб. В максимальной конфигурации объемы увеличены до 2 ТБ и 16 Гб соответственно.

Автономность

Без привязки к розетке портативный компьютер сможет проработать около 11 часов. И это – при условии работы в интернет-браузере. Для ноутбука подобные показатели автономности – весьма достойный уровень.

Диагональ дисплея МакБука составит 13 дюймов. Это значит, что производителю удалось сохранить его компактность, но при этом расширить возможности для комфортной работы. Обойдется новинка ценителям не менее, чем в 999 американских долларов (за модель с двухъядерным центральным процессором). За топовую конфигурацию с 4-ядерным ЦПУ придется выложить на порядок больше.