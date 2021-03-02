Apple удвоит максимальный объём памяти в iPhone следующего поколения — до 1 Тбай

2 марта 2021, 12:15

По сообщениям сетевых источников, будущие смартфоны Apple iPhone 13, которые должны выйти во второй половине этого года, будут оснащаться встроенными накопителями ёмкостью до 1 Тбайт.

Об этом заявили аналитики компании Wedbush со ссылкой на осведомлённые источники из цепочки поставок. Если эта информация верна, то максимальный объём памяти iPhone 13 увеличится вдвое по сравнению с моделями нынешнего поколения.



Стоит отметить, что в январе этого года представители компании Front Page Tech уже делали аналогичное заявление, сообщая о том, что будущие iPhone 13 будут оснащаться накопителями до 1 Тбайт. Что касается устройств нынешнего поколения, то максимальный объём хранилища смартфонов iPhone 12 равен 512 Гбайт. Финансовые аналитики считают, что продажи смартфонов Apple в этом году будут оставаться на высоком уровне, поскольку вызванная пандемией коронавируса непростая ситуация в мире постепенно начинает стабилизироваться.



В настоящее время среди устройств на базе iOS внутренним хранилищем на 1 Тбайт может похвастаться разве что планшетный компьютер iPad Pro. В этом Apple немного отстаёт от конкурентов на рынке мобильных устройств. Например, компания Samsung начала поставлять смартфоны с накопителем до 1 Тбайт около двух лет назад, когда на рынок вышли аппараты Galaxy S10.



Ожидается, что Apple официально представит iPhone 13 осенью этого года. На данный момент о будущих смартфонах мало что известно. Предполагается, что в iPhone 13 вернётся поддержка технологии Touch ID, но сканер отпечатков будет расположен под экраном, а сами устройства будут оснащаться экранами с частотой обновления 120 Гц.

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