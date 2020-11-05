Автомобили к 2025 года будут оснащаться накопителями на 1 Тбайт и больше

5 ноября 2020, 10:15

По данным аналитической компании Counterpoint, легковые автомобили, которые будут продаваться в 2025 году, будут поставляться с 1 Тбайт памяти, а для полностью автономных машин может потребоваться 11-Тбайт накопитель.

Компания сделала этот прогноз в техническом документе под названием «Требования к ёмкости хранения для автономных транспортных средств в следующем десятилетии».



В этом исследовании указывается, что в автомобили добавляют всё больше датчиков и вычислительных мощностей, которые позволяют им автоматизировать некоторые или все аспекты вождения. Авторы добавляют, что бо́льшая часть этих данных будет накапливаться, потому что автомобили будущего не просто будут использовать датчики для принятия решений в режиме реального времени, но также будут хранить данные для загрузки в облако в удобное время. «Эти данные будут использоваться для информационного обеспечения разных задач: от обучения систем искусственного интеллекта до разработки новых бизнес-моделей», — говорится в документе.



Авторы статьи полагают, что для обеспечения работы как анализа данных в реальном времени, так и рабочих нагрузок с хранением и пересылкой в ​​облако: «"Мозгу" автономного транспортного средства потребуется несколько типов хранилища для размещения данных с нескольких автомобильных датчиков».

Поначалу наметится переход от дешёвых и медленных карт памяти и аналогичных форматов к скоростной флеш-памяти UFS, используемой в смартфонах среднего и высокого уровня, а также к твердотельным накопителям. И UFS, и SSD имеют более совершенные контроллеры, и аналитики Counterpoint говорят, что это будет важный компонент автопилота. «Плохо спроектированная архитектура контроллера и/или алгоритмов прошивки могут свести на нет все преимущества самой надёжной памяти NAND», — говорится в статье.



Фирма заявляет, что сегодня только 8 % современных автомобилей отличаются автономностью второго уровня, то есть способны справляться с такими задачами, как смена полосы движения или обгон без вмешательства человека. Автономность 3-го уровня — это уже автоматизированное вождение по шоссе и самостоятельная парковка: такие системы будут присутствовать в 6 % автопарка на дорогах к 2025 году наряду с 3,5 % автомобилей с возможностями уровня 4, которые не требуют участия человека-водителя и позволяют автоматизировать движение по шоссе со скоростью 160 км/ч с автоматической сменой полос движения. Машины с автопилотом 3-го и 4-го уровня потребуют 993 и 1175 Гбайт памяти соответственно.

К 2030 году, когда 11,2 % автомобилей на дорогах будут соответствовать 3-му уровню автопилота, а 10,9 % — 4-му, появится и менее одного процента полностью автоматизированных машин (уровень 5). В этот период ёмкости накопителей легковых машин указанных уровней автоматизации будут в среднем составлять 942 Гбайт, 1,03 Тбайт и 1,4 Тбайт.



Интересно, что к роботизированным такси будут предъявляться гораздо более высокие требования: 8,6 Тбайт при 4-м уровне автопилота и 10,85 Тбайт — на пятом. Это позволит хранить больше данных со встроенных камер высокого разрешения. К сожалению, даже самые совершенные роботакси, по мнению аналитиков, в 2030 году будут в основном использоваться на предсказуемых маршрутах: например, между аэропортами и центрами городов или в контролируемых промышленных условиях.