Seagate представила 20-Тбайт жёсткие диски Exos X20 и IronWolf Pro

3 декабря 2021, 11:45

Компания Seagate представила новые модели жёстких дисков Exos X20 и IronWolf Pro, которые обладают ёмкостью 20 Тбайт.

Новинки составят конкуренцию WD Gold 20TB и Ultrastar HC560 от Western Digital, которая до этого момента была единственной компанией, продающей 20-Тбайт накопители.

Самошифрующийся (SED) жёсткий диск Exos X20 доступен в вариантах с интерфейсами SATA 6 Гбит/с или SAS 12 Гбит/с, в то время как Iron Wolf Pro поддерживает только SATA 6 Гбит/с. Скорость передачи данных для обеих новинок заявлена на уровне 285 Мбайт/с. Накопитель Exos X20 рассчитан на рабочую нагрузку в 550 Тбайт/год, тогда как для более доступного IronWolf Pro этот показатель составляет 300 Тбайт/год.



IronWolf Pro может похвастаться номинальной потребляемой мощностью в 1 Вт в режиме ожидания, что делает его отличным вариантом для использования в круглосуточно активных NAS-хранилищах. Стоит отметить, что решения Seagate производят 28 дБ шума в режиме простоя, тогда как для дисков WD этот показатель составляет 20 дБ. А вот в рабочих режимах устройства Seagate будут заметно тише 20-Тбайт дисков Western Digital.



Новые жёсткие диски Seagate немного доступнее своих конкурентов производства Western Digital. Вероятно, это обусловлено использованием в последних технологии OptiNAND, которая заключается в использовании флэш-памяти для хранения мета-данных для повышения производительности накопителя. Что касается дисков Seagate, компания сообщает, что отказалась от использования в них технологии записи с подогревом магнитной поверхности диска, не объяснив причины такого решения. Новинки используют привычную технологию CMR.

Стоимость Seagate Exos X20 составляет $670. Розничная цена 20-Тбайт IronWolf Pro равна $650. Накопители поступают в продажу с сегодняшнего дня.

(С) 3dnews.