Твердотельные накопители Gigabyte M30 формата М.2 имеют вместимость до 1 Тбайт

6 мая 2021, 10:45

Компания Gigabyte Technology анонсировала твердотельные накопители серии M30, подходящие для применения в настольных и портативных компьютерах.

В семейство вошли две модели — вместимостью 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Изделия выполнены в формате M.2 2280 с габаритами 22 × 80 мм. Применены микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND. Заявленный показатель MTBF (среднее время безотказной работы) составляет 2 млн часов.



Задействован интерфейс PCIe 3.0 x4 (спецификация NVMe 1.3). Скорость последовательного чтения информации достигает 3500 Мбайт/с. Скорость последовательной записи — до 2600 Мбайт/с у версии на 512 Гбайт и до 3000 Мбайт/с у модели ёмкостью 1 Тбайт.



Показатель IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи достигает 350 тыс. и 302 тыс. у младшей версии и 308 тыс. и 322 тыс. у старшей модификации.

На накопители предоставляется пятилетняя гарантия. Продажи начнутся в ближайшее время, но сведений об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.

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