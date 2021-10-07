Apacer выпустила твердотельные накопители AS2280P4U Pro ёмкостью до 2 Тбайт

7 октября 2021, 12:15

Компания Apacer анонсировала твердотельные накопители серии AS2280P4U Pro. Устройства, выполненные в популярном формате М.2 2280, могут применяться в производительных компьютерах и игровых системах.

Изделия построены на базе микрочипов флеш-памяти 3D NAND. Задействован интерфейс PCIe 3.0 x4. За отвод тепла при высоких нагрузках отвечает алюминиевый радиатор, который, как утверждается, позволяет снизить температуру на 25 % по сравнению с устройствами, лишёнными теплоотвода.



В семейство вошли четыре модели — вместимостью 256 и 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Заявленная скорость установившегося чтения информации достигает 3500 Мбайт/с, скорость записи — 3000 Мбайт/с.



Количество операций ввода/вывода в секунду (значение IOPS) при произвольной записи данных блоками по 4 Кбайт составляет до 360 000.

Для новинок заявлен показатель MTBF (средняя наработка на отказ) на уровне 1,5 млн часов. Накопители могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от 0 до +70 °C. Габариты составляет 22 × 80 × 2,25 мм. На решения предоставляется пятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.

(С) 3dnews.