Твердотельные накопители ZADAK TWSG3 оснащены графеновым радиатором

1 апреля 2021, 10:45

Компания ZADAK анонсировала твердотельные накопители TWSG3 типоразмера М.2 2280: новинки могут устанавливаться в настольные и портативные компьютеры.

Продажи решений начнутся в ближайшее время.

В основу устройств положены микрочипы флеш-памяти 3D TLC: технология предполагает хранение трёх бит информации в одной ячейке. Для обмена данными служит интерфейс PCIe 3.0 x4 (спецификация NVMe 1.3).



В серию вошли три модели — вместимостью 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3200 Мбайт/с.

Накопители способны выполнять до 360 тыс. операций ввода/вывода в секунду (величина IOPS) при произвольной записи данных блоками по 4 Кбайт. Показатель MTBF (средняя заявленная наработка на отказ) — 1,5 млн часов.



Особенностью новинок является наличие тонкого графенового радиатора охлаждения. Общие габариты устройств составляют 22 × 80 × 2,25 мм. На решения предоставляется пятилетняя гарантия.





Сведений об ориентировочной цене накопителей ZADAK TWSG3 пока, к сожалению, нет.

(С) 3dnews