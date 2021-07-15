15 июля 2021, 9:45

Корпус SilverStone Raven RVS03 позволяет создать быстрый внешний накопитель M.2

Компания SilverStone анонсировала компактный корпус Raven RVS03, предназначенный для создания карманных твердотельных накопителей на основе модулей типоразмера М.2.

Новинка выполнена из алюминия, а комплект поставки включает термопанели для повышения эффективности теплопередачи. Общие габариты составляют 105,7 × 13,5 × 35 мм, вес — 52,2 г.

Особенность решения заключается в том, что могут применяться твердотельные модули М.2 с интерфейсом и PCIe, и SATA. Обычно подобные изделия поддерживают какой-то один тип накопителей.

Корпус совместим с модулями M.2 форматов 2230, 2242, 2260 и 2280 с габаритами 22 × 30, 22 × 42, 22 × 60 и 22 × 80 мм соответственно.

Использован контроллер Realtek RTL9210B-CG. Корпус оборудован портом USB 3.2 Gen2 Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Реализована поддержка команд TRIM.


Новинка выполнена в чёрном цвете. Монтаж накопителя осуществляется без применения инструмента. Сведений о цене пока нет.

(C) 3dnews


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