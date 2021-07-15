Корпус SilverStone Raven RVS03 позволяет создать быстрый внешний накопитель M.2

15 июля 2021, 9:45

Компания SilverStone анонсировала компактный корпус Raven RVS03, предназначенный для создания карманных твердотельных накопителей на основе модулей типоразмера М.2.

Новинка выполнена из алюминия, а комплект поставки включает термопанели для повышения эффективности теплопередачи. Общие габариты составляют 105,7 × 13,5 × 35 мм, вес — 52,2 г.



Особенность решения заключается в том, что могут применяться твердотельные модули М.2 с интерфейсом и PCIe, и SATA. Обычно подобные изделия поддерживают какой-то один тип накопителей.



Корпус совместим с модулями M.2 форматов 2230, 2242, 2260 и 2280 с габаритами 22 × 30, 22 × 42, 22 × 60 и 22 × 80 мм соответственно.



Использован контроллер Realtek RTL9210B-CG. Корпус оборудован портом USB 3.2 Gen2 Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Реализована поддержка команд TRIM.



Новинка выполнена в чёрном цвете. Монтаж накопителя осуществляется без применения инструмента. Сведений о цене пока нет.

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