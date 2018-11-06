SilverStone Precision PS15 – симпатичный корпус для компактного настольного ПК

6 ноября 2018, 12:15

Малоизвестная у нас компания SilverStone анонсировала свой новый корпус - Precision PS15.



Новинка позиционируется в роли доступного по цене решения, на базе которого пользователь может создать сравнительно компактный настольный ПК.

Одна из «боковушек» PS15 получила закаленное стекло, через которое можно хорошо просматривать внутренности системы.



Согласно официальным данным, в PS15 допускается установка плат типоразмера Micro-ATX. Кроме того, предусмотрено также место для установки четырех карт расширения.



Количество слотов под накопители – 3,5/2,5 дюйма – 1, а 2,5-дюйма – три.



Максимальная длина видеокарт – 314 мм.



Монтаж системы охлаждения – доступен по следующей схеме – 2х120/140 мм, а также 2х120/140 сверху и 1х120 на тыльной части корпуса. Максимальна высота кулера – 154 м.

Как скоро состоится релиз новинки, и в какую сумму «влетит пользователю», пока непонятно.