In Win A1 – 130-долларовый корпус под платы mini-ITX

Малоизвестная у нас компания In Win объявила об анонсе своего нового компактного корпуса для настольного ПК – А1.
Согласно официальным данным, новинка ориентирована на установку материнских плат mini-ITX. Размеры изделия – 73х216х355,5 мм.
На выбор доступна версия в белом и черном цветовых решениях.
Производитель заявляет о возможности установки сюда видеокарт длинной до 300 мм.
В верхней части корпуса расположены гнезда для наушников и микрофона + два порта USB 3.0.
Что также интересно – корпус изначально укомплектован блоком питания на 600 Вт.