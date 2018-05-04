In Win A1 – 130-долларовый корпус под платы mini-ITX

4 мая 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания In Win объявила об анонсе своего нового компактного корпуса для настольного ПК – А1.

Согласно официальным данным, новинка ориентирована на установку материнских плат mini-ITX. Размеры изделия – 73х216х355,5 мм.На выбор доступна версия в белом и черном цветовых решениях.Производитель заявляет о возможности установки сюда видеокарт длинной до 300 мм.В верхней части корпуса расположены гнезда для наушников и микрофона + два порта USB 3.0.Что также интересно – корпус изначально укомплектован блоком питания на 600 Вт.