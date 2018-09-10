X2 Products представила весьма компактный корпус для сборки игровых ПК

10 сентября 2018, 14:15

Малоизвестная у нас компания X2 Products представила свой новый компактный корпус, ориентированный на сборку игровых настольных ПК.



Новинка получила название Spartan и оценена в $40.

Габариты устройства 340х226х340 мм. Официально заявлено о возможности установки материнских плат типоразмера Micro-ATX и ATX.



Одна из боковых стенок Spartan, а также фронтальная панель изготовлены из закаленного стекла. Есть «посадочные места» для семи карт расширения. Максимальная длина видеокарты – 280 мм.



В Spartan разрешено установить два устройства для хранения данных в форм-факторе 3.5 дюйма и два носителя на 2.5 дюйма. Высота процессорного охладителя может достигать 160 мм.



На фронтальную часть корпуса разрешена установка двух 120-мм вентиляторов; сзади есть посадочное место под 80-миллиметровый. Кроме того, производитель обозначает возможность установки жидкостной системы охлаждения с 240-миллиметровым радиаторов.



В верхней части корпуса реализована специальная ручка для переноски. На панель с разъемами выведены гнезда для наушников и микрофона. Есть также порты USB 3.0 и USB 2.0.