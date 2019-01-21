X2 Products представила корпус X2 Vision 7013 с двумя панелями со стекла

21 января 2019, 12:15

Малоизвестная у нас компания X2 Products анонсировала и начала продажи своего нового любопытного корпуса для сборки настольных ПК - Vision 7013.



Стоимость новинки в рознице - $80.

Новинка ориентирована на установку материнских плат ATX и Micro-ATX.



Кроме того, по словам производителя, в данной системе могут применяться графические карты до 350 мм. Общее количество слотов расширения – семь. Высота башенного кулера – до 173 мм.



Интересная особенность дизайна модели – стеклянные панели – фронтальная и одна из боковых.



Сам же корпус собран из стали, толщина которой 0,65 мм.



Внутри устройства предусмотрены «посадочные места» под четыре накопителя 2,5 дюйма, а также 3 накопителя 3,5 дюйма. Кроме того, на фронтальную панель вывели гнезда для микрофона и наушников. Есть порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.

В охлаждении системы могут быть задействованы до пяти 120-миллиметровых вентиляторов – три спереди и по одному сзади и в зоне блока питания.