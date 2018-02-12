X2 представила недорогой корпус для ПК с панелями из закаленного стекла

12 февраля 2018, 13:45

Малоизвестная у нас компания X2 представила свой новый корпус – Penta.

Новинка ориентирована на сборку ПК игрового уровня в среднем классе.



Производитель заявляет о возможности установки плат типоразмера ATX, micro-ATX и Mini-ITX.



Корпус выполнен в черном цвете, а его боковые стенки изготовлены из закаленного стекла, толщина которого 4 мм. Во фронтальной и тыльной частях изначально установлено по одному куллеру на 120 мм. Кулера с подсветкой.



Внутри корпуса предусмотрено местечко для семи карт расширения и четырех устройств хранения данных 3,5 м. Длина видеокарт, допустимых для установки здесь – до 380 мм. Длина блока питания – до 210 мм.

В продаже новинка появится с ценником в 60 евро.



Точная дата релиза пока не отмечается.