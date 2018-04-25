MSI представила продвинутый корпус для сборки игрового ПК

25 апреля 2018, 14:15

Тайваньская MSI «отметилась» анонсом своего нового корпуса, ориентированного на сборку мощного игрового ПК - Mag Pylon.

Новинка выполнена в классическом черном корпусе.



Боковые части продукта, а также панель спереди сделаны из закаленного стекла, толщина которого 4 мм. Корпус изначально укомплектован тремя фронтальными 120-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной RGB-подсветкой.



Производитель ориентирует новинку на установку в него материнских плат ATX, mATX и Mini-ITX.



Имеющиеся слоты расширения выполнены по формуле 7+2. Отмечается также наличие двух «посадочных мест» под носители 3,5 дюйма либо 2,5 дюйма. Еще есть 4 посадочных места под 2,5-дюймовые накопители.

Длина видеокарт для Mag Pylon – до 370 мм. Максимально допустимая высота процессорного охладителя – 165 мм.Спереди на интерфейсной панели есть по 2 порта USB 3.0 и USB 2.0.На данный момент нет данных о дате релиза корпуса. Стоимость новинки также не называется.