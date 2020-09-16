SilverStone представила крайне тихий корпусный вентилятор Air Penetrator 120i

Компания SilverStone анонсировала вентилятор охлаждения Air Penetrator 120i, который может монтироваться на процессорные кулеры или компьютерные корпуса.
Новинка имеет диаметр 120 мм. Конструкцией предусмотрено использование девятилопасной крыльчатки и особой решётки, которые оптимизированы для формирования постоянного воздушного потока при относительно небольшом уровне шума. Последний не превышает 18 дБА.
Скорость вращения фиксирована — 1350 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 78 кубических метров в час. Статическое давление составляет 1,08 мм водного столба.
Вентилятор построен на основе гидравлического подшипника. Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 30 000 часов.
Новинка выполнена в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 120 × 25 × 120 мм, вес — 138 г. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене Air Penetrator 120i на данный момент нет.
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