Представлен корпусный вентилятор SilentiumPC Fluctus 120 PWM

25 июня 2021, 11:45

Европейская компания SilentiumPC анонсировала вентилятор охлаждения Fluctus 120 PWM, подходящий для применения в составе процессорных кулеров, в том числе систем жидкостного охлаждения.

Новинка создавалась в партнёрстве со специалистами Synergy Cooling. Основное внимание при разработке решения уделялось обеспечению высокого статического давления и небольшого уровня шума.



Вентилятор имеет диаметр 120 мм. В конструкции применён улучшенный гидродинамический подшипник с заявленным сроком службы 100 тыс. часов. Высокую надёжность изделия компания SilentiumPC подкрепляет продолжительной шестилетней гарантией.



Устройство получило специальную крыльчатку с девятью лопастями, которые имеют зазубренные края. Скорость вращения регулируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 300 до 1800 оборотов в минуту.



При небольшой температуре процессора вентилятор может полностью останавливаться, что сводит уровень шума от него к нолю. Предусмотрены противовибрационные вставки.

Габариты составляют 120 × 120 × 25 мм, вес — 134 г. Приобрести Fluctus 120 PWM можно по цене приблизительно 11 евро.

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