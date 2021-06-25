Представлен корпусный вентилятор SilentiumPC Fluctus 120 PWM

Новинка создавалась в партнёрстве со специалистами Synergy Cooling. Основное внимание при разработке решения уделялось обеспечению высокого статического давления и небольшого уровня шума.
Вентилятор имеет диаметр 120 мм. В конструкции применён улучшенный гидродинамический подшипник с заявленным сроком службы 100 тыс. часов. Высокую надёжность изделия компания SilentiumPC подкрепляет продолжительной шестилетней гарантией.
Устройство получило специальную крыльчатку с девятью лопастями, которые имеют зазубренные края. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 300 до 1800 оборотов в минуту.
При небольшой температуре процессора вентилятор может полностью останавливаться, что сводит уровень шума от него к нолю. Предусмотрены противовибрационные вставки.
Габариты составляют 120 × 120 × 25 мм, вес — 134 г. Приобрести Fluctus 120 PWM можно по цене приблизительно 11 евро.
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