Универсальный вентилятор Akasa SOHO AR получил адресуемую подсветку

2 февраля 2021, 13:15

Компания Akasa анонсировала вентилятор SOHO AR: он может монтироваться на процессорные кулеры, радиаторы систем жидкостного охлаждения, а также непосредственно на компьютерные корпуса.

Новинка имеет диаметр 120 мм. В конструкции использован гидродинамический подшипник с заявленным сроком службы до 40 тыс. часов. Крыльчатка насчитывает девять лопастей.



Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 90 кубических метров в час при уровне шума не более 31,8 дБА. Статическое давление достигает 1,75 мм водного столба.

Вентилятор располагает эффектной адресуемой подсветкой ARGB на основе 14 светодиодов с индивидуальным управлением. Обеспечивается воспроизведение до 16,8 млн цветовых оттенков. Контролировать работу подсветки можно посредством технологии GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS Aura, ASRock Polychrome или Razer Chroma RGB.



Вентилятор имеет размеры 120 × 120 × 25 мм. Крыльчатка и рамка выполнены в чёрном цвете. Гарантия производителя — два года.