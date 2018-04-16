Анонс корпуса SilentiumPC Armis AR7

16 апреля 2018, 10:45

Малоизвестная у нас компания SilentiumPC «отметилась» анонсом корпуса Armis AR7, а также его более дорогой модификации - Armis AR7 TG RGB.

Корпуса рассчитаны на установку плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Кроме того, пользователь может установить видеокарту, длинной до 420 мм.Пользователь может установить в эти корпуса 4 носителя 2,5 дюйма, либо по два 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых. Также есть два отсека 5,25 дюйма.При использовании жидкостной системы охлаждения возможен монтаж радиаторов, размером до 360 мм. Высота процессорного кулера – до 180 мм.Продажа новинок пока не началась.