Thermaltake анонсировала корпус View 71 Tempered Glass RGB Plus под платы E-ATX

Компания Thermaltake «отметилась» анонсом своего нового корпуса для создания настольного ПК - View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition.
Новинка выполнена в формате Full Tower.
Девайс оснащен четырьмя панелями, созданными из закаленного стекла, толщина которого 5 мм. Кроме того, здесь же 4 кулера на 120 мм Riing Plus 12 RGB с многоцветной подсветкой.
Пользователь может установить в данный корпус платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.
Слоты расширения реализованы по схеме «8+2», что обеспечивает возможность вертикального монтажа видеокарты. Максимальная длина последней – 410 мм.
Пользователь может установить в эту систему до 7 накопителей 3,5 дюйма либо же аналогичное количество 2,5-дюймовых носителей.
Длина блока питания – до 220 мм.
Высота процессорного кулера – 190 мм.
Как скоро новинка поступит в продажу, пока неизвестно. О стоимости информации также нет.