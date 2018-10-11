Thermaltake анонсировала корпус View 71 Tempered Glass RGB Plus под платы E-ATX

11 октября 2018, 11:15

Компания Thermaltake «отметилась» анонсом своего нового корпуса для создания настольного ПК - View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition.



Новинка выполнена в формате Full Tower.

Девайс оснащен четырьмя панелями, созданными из закаленного стекла, толщина которого 5 мм. Кроме того, здесь же 4 кулера на 120 мм Riing Plus 12 RGB с многоцветной подсветкой.



Пользователь может установить в данный корпус платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.



Слоты расширения реализованы по схеме «8+2», что обеспечивает возможность вертикального монтажа видеокарты. Максимальная длина последней – 410 мм.



Пользователь может установить в эту систему до 7 накопителей 3,5 дюйма либо же аналогичное количество 2,5-дюймовых носителей.



Длина блока питания – до 220 мм.

Высота процессорного кулера – 190 мм.



Как скоро новинка поступит в продажу, пока неизвестно. О стоимости информации также нет.