11 октября 2018, 11:15

Thermaltake анонсировала корпус View 71 Tempered Glass RGB Plus под платы E-ATX

Компания Thermaltake «отметилась» анонсом своего нового корпуса для создания настольного ПК - View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition.

Новинка выполнена в формате Full Tower.


Девайс оснащен четырьмя панелями, созданными из закаленного стекла, толщина которого 5 мм. Кроме того, здесь же 4 кулера на 120 мм Riing Plus 12 RGB с многоцветной подсветкой.

Пользователь может установить в данный корпус платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.

Слоты расширения реализованы по схеме «8+2», что обеспечивает возможность вертикального монтажа видеокарты. Максимальная длина последней – 410 мм.

Пользователь может установить в эту систему до 7 накопителей 3,5 дюйма либо же аналогичное количество 2,5-дюймовых носителей.

Длина блока питания – до 220 мм.

Высота процессорного кулера – 190 мм.

Как скоро новинка поступит в продажу, пока неизвестно. О стоимости информации также нет.


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