8 сентября 2020, 10:45

Строгий корпус Thermaltake H330 TG оснащён сетчатой лицевой панелью

Компания Thermaltake расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель H330 TG формата Middle Tower, на основе которой можно создать игровую систему со строгим обликом.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Фронтальная панель состоит из «глухой» и сетчатой секций: последняя улучшает циркуляцию воздуха и способствует более эффективному охлаждению компонентов. Через боковую стенку из закалённого стекла отлично просматривается убранство игровой станции.

Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Допускается применение графических ускорителей длиной до 300 мм, а максимально допустимое количество карт расширения равно семи.

Есть посадочные места для двух накопителей формата 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух устройств формата 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и разъём USB 3.0.

Корпус позволяет использовать воздушное или жидкостное охлаждение. В первом случае поддерживается монтаж до шести вентиляторов, во втором — радиаторов типоразмера до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 150 мм, по длине блока питания — 200 мм.

Информации об ориентировочной цене модели Thermaltake H330 TG на данный момент, к сожалению, нет.

(С) 3Dnews
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