Строгий корпус Thermaltake H330 TG оснащён сетчатой лицевой панелью

8 сентября 2020, 10:45

Компания Thermaltake расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель H330 TG формата Middle Tower, на основе которой можно создать игровую систему со строгим обликом.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Фронтальная панель состоит из «глухой» и сетчатой секций: последняя улучшает циркуляцию воздуха и способствует более эффективному охлаждению компонентов. Через боковую стенку из закалённого стекла отлично просматривается убранство игровой станции.



Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Допускается применение графических ускорителей длиной до 300 мм, а максимально допустимое количество карт расширения равно семи.



Есть посадочные места для двух накопителей формата 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух устройств формата 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и разъём USB 3.0.



Корпус позволяет использовать воздушное или жидкостное охлаждение. В первом случае поддерживается монтаж до шести вентиляторов, во втором — радиаторов типоразмера до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 150 мм, по длине блока питания — 200 мм.