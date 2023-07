Thermaltake расширяет популярные серии компьютерных корпусов

12 июля 2023, 12:45

На выставке Computex 2023 компания Thermaltake представила новые модели, пополнившие популярные серии корпусов.



Посетители стенда получили возможность подробнее изучить существующие модели нового, запатентованного, форм-фактора CTE (Centralized Thermal Efficiency), в котором поворот материнской платы на 90 градусов позволяет максимально эффективно использовать организацию воздухопотока в корпусе.



На данный момент вендор выпустил модели в черном и белом вариантах: С700/С700 Air, С750/С750 Air, T500/T500 Air.

The Tower 200 – новый корпус формата Mini Tower, пополнивший ряды популярной линейки The Tower, во многом похож на младшую модель — The Tower 100. Главное их различие заключается в размерах корпуса и в том, какие компоненты он может вместить. Новый корпус совместим с видеокартами длиной до 380 мм и 280-миллиметровыми радиаторами. А два вентилятора CT140 идут в комплекте с корпусом: один установлен сверху, другой — сзади. Форм-фактор материнских плат — Mini-ITX. Масса The Tower 200 — 7,7 кг.



Для The Tower 200 опционально доступен фирменный 3,9-дюймовый дисплей, на который можно выводить информацию о системе, время, прогноз погоды или GIF-анимацию.





Новинка в семействе корпусов Ceres – Thermaltake Ceres 300.



Корпус средней высоты с совсем не средними показателями.



3 предустановленных 140-мм вентилятора CT.

Дополнительный 3,9" ЖК-экран.

Поддержка материнской платы размером 12 "x13" E-ATX.

Благодаря большому количеству перфорированных панелей в корпусе создается отличный воздушный поток.