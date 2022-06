Thermaltake представляет The Tower 500, первый mid-tower корпус серии The Tower

15 июня 2022, 13:15

Thermaltake, ведущий бренд премиум-класса в области ПК-комплектующих, игрового оборудования и памяти для энтузиастов, представляет корпус The Tower 500, первую модель форм-фактора mid-tower в серии The Tower.

The Tower 500 - это корпус вертикального дизайна с тремя 4-миллиметровыми панелями из закаленного стекла для панорамного обзора, который выпускается в двух вариантах - черном и снежном. Корпус The Tower 500 не только имеет современный внешний вид, но и поддерживает невероятное расширение аппаратного обеспечения и усовершенствованную конфигурацию охлаждения, обеспечивая всестороннюю гибкость.



The Tower 500 обладает широкими возможностями аппаратного расширения, позволяющими установить материнскую плату E-ATX (12" x 12") и до восьми HDD 3,5" или четыре HDD 3,5" плюс восемь SSD 2,5". Созданный для обеспечения превосходной эффективности охлаждения, Tower 500 оснащен двумя предустановленными 120-мм стандартными вентиляторами на тыльной стороне для предотвращения перегрева CPU и GPU. Более того, благодаря просторному внутреннему объёму, можно не ограничивать себя в выборе типа охлаждения. В общей сложности в корпус можно установить до одиннадцати 120-мм вентиляторов для улучшения воздушного потока. Возможна установка готовых СВО с радиатором до 360-мм с правой стороны корпуса. Правую боковую панель можно откинуть на 180 градусов, чтобы обеспечить прямой отвод тепла от защитной сетки и тем самым еще больше усилить вентиляцию. Для кастомных систем охлаждения также можно воспользоваться правым боковым кронштейном радиатора для установки радиатора СВО размером 360-мм (макс. размер 399-мм). Кроме всего прочего The Tower 500 имеет специальный кронштейн, который можно установить вертикально или горизонтально, для установки 2 дополнительных 120-мм вентиляторов или 240-мм радиатора.



Чтобы вывести визуальные эффекты ПК на новый уровень, пользователи в нижней части корпуса могут установить дополнительный комплект улучшения, включающий в себя ЖК-дисплей. Благодаря программному обеспечению TT RGB Plus от Thermaltake, 3,9" ЖК-экран предоставляет пользователям множество настраиваемых опций, таких как мониторинг системной информации в реальном времени или даже переключение в "погодный режим", который будет соответствовать погоде текущего места положения. Пользователи также могут загружать свои любимые изображения или GIF-файлы, чтобы придать своему компьютеру уникальность.



"Опираясь на наше наследие" - расширяя классическую серию The Tower, мы объединили лучшие функции моделей 900 и 100, чтобы предложить пользователям дополнительный выбор между ними.



Созданный по образцу легендарного The Tower 900, The Tower 500 унаследовал все значимые функции и при этом минимизировал общую площадь. Кроме того, The Tower 500 обеспечивает дополнительную поддержку системы жидкостного охлаждения "все в одном", поддержку материнской платы E-ATX (максимум 12"x12") или любой материнской платы ATX.