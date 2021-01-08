Thermaltake представила корпус-аквариум The Tower 100 под системы на Mini-ITX

8 января 2021, 12:46

Компания Thermaltake анонсировала компьютерный корпус The Tower 100, на основе которого можно сформировать компактную настольную станцию с круговым обзором внутреннего пространства.





Новинка представляет собой ящик, с трёх сторон которого установлены панели из закалённого стекла толщиной 4 мм. Через них прекрасно видна компоновка системы, в частности, компоненты с многоцветной подсветкой, но отчасти конструкция напоминает аквариум.



Допускается установка материнской платы типоразмера Mini-ITX. Ограничение по длине графического ускорителя составляет 330 мм, по длине блока питания — 180 мм. Можно задействовать по два накопителя типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма.



Габариты составляют 462,8 × 266 × 266 мм. Предусмотрены два варианта цветового исполнения — чёрный и белый. Интерфейсный блок содержит порт USB 3.2 (Gen 2) Type-C, два разъёма USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.



Система может быть оборудована воздушным охлаждением или жидкостным решением на основе 120 мм радиатора. Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм.