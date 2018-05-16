Thermaltake представила мощный корпус с кулерами RGB

16 мая 2018, 11:15

Специально для своих поклонников компания Thermaltake анонсировала новый мощный корпус - View 32 Tempered Glass RGB Edition.



Новинка интересна тем, что позволяет создать на своей базе мощную игровую систему со строгим, хотя вместе с тем, эффектным дизайном.

Производитель относит этот продукт к корпусам формата Mid-Tower. Габариты новинки – 480х227х524 мм. Отмечается возможность установки материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Отдельно обозначено наличие семи посадочных мест под карты расширения.



Кроме того, новинка обладает четырьмя панелями из закаленного стекла, толщина которого 4 мм.

Уже в стандартной комплектации устройства предусмотрены три 120-миллиметровые вентиляторы Riing LED RGB с многоцветной подсветкой.Производитель отмечает установку двух 3,5-дюймовых накопителей и трех носителей формата 2,5 дюйма. Максимальная длина видеокарт – 400 мм.Монтаж система охлаждения возможен по следующей схеме: 3 вентилятора 120 мм спереди, 2 таких же сверху и один сзади. Если же пользователь будет ставить жидкостную систему охлаждения, в таком случае заявлена поддержка радиаторов 120, 240 и 360 мм.Вес новинки – 8,2 кг.Как скоро View 32 Tempered Glass RGB Edition появится продаже, пока не уточняется. Цена также не названа.