СЖО Thermaltake Floe RC240/360 Snow Edition предназначены для процессора и ОЗУ

13 мая 2021, 11:15

Компания Thermaltake анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) Floe RC240 Snow Edition и Floe RC360 Snow Edition — это объединённые решения, предназначенные для отвода тепла от центрального процессора и модулей оперативной памяти.

Новинки наделены алюминиевым радиатором формата соответственно 240 и 360 мм. Задействован водоблок с медным основанием. Длина соединительных патрубков составляет 410 мм.



Компоненты систем охлаждения получили белоснежное исполнение. Для обдува радиатора применяются 120-мм вентиляторы, скорость вращения которых управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 100 кубометров в час при уровне шума не более 28,2 дБА. Статическое давление — до 1,31 мм водного столба.



Важно отметить, что блок охлаждения ОЗУ совместим только с собственными модулями Thermaltake семейства ToughRAM RC DDR4.

Все элементы новинок снабжены эффектной адресуемой подсветкой. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

(С) 3dnews.