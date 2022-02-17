Antec представила СЖО Symphony 360 ARGB в белоснежном исполнении

17 февраля 2022, 12:15

Компания Antec выпустила систему жидкостного охлаждения (СЖО) «всё в одном» Symphony 360 ARGB для игровых компьютеров. Новинка оборудована алюминиевым радиатором формата 360 мм и тремя 120-мм вентиляторами.

Радиатор имеет размеры 397 × 120 × 27 мм. Длина соединительных патрубков составляет 380 мм. Обеспечивается совместимость с процессорами AMD в исполнении Socket FM2/FM1/AM3+/AM2+/AM2/AM4 и с чипами Intel в исполнении LGA 1200/115X/1366/2011-V3/2066/1700.



Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Обеспечивается поток воздуха объёмом до 122 кубометров в час при максимальном статическом давлении 2,1 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 35 дБА. Заявленный срок службы — 40 000 часов при температуре до 25 градусов Цельсия.



Все компоненты системы выполнены в белом цвете. Водоблок и вентиляторы располагают многоцветной подсветкой ARGB, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов игрового ПК, например, клавиатуры, мыши и монитора. Управление в этом случае осуществляется через совместимую материнскую плату.

Информации о цене системы Antec Symphony 360 ARGB пока нет.

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