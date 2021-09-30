Antec представила недорогой компьютерный корпус NX320

30 сентября 2021, 14:15

Компания Antec расширила ассортимент игровых корпусов серии NX новой недорогой моделью NX320. Новинка в форм-факторе Mid-Tower поставляется с тремя предустановленными 120-мм ARGB-вентиляторами по рекомендованной цене в 69 евро.

Корпус оснащён прозрачной боковой панелью из закалённого стекла. Размеры Antec NX320 составляют 422 ×215 × 446 мм. Он подходит для установки плат формата ATX, mATX и ITX, видеокарт длиной до 355 мм и процессорных кулеров высотой до 160 мм.



Внутри имеются посадочные места для установки до шести вентиляторов, три из которых, как уже говорилось выше, заняты 120-мм комплектными решениями. Кроме того, новинка предлагает поддержку систем жидкостного охлаждения. Спереди хватит места под установку радиатора типоразмера 360 мм, а на задней стенке можно установить компактную 120-мм СЖО.



В составе Antec NX320 имеются семь слотов расширения, два места под установку 3,5-дюймовых накопителей с возможностью их переоборудования под 2,5-дюймовые SSD или HDD, а также три отдельных места под 2,5-дюймовые носители.

На фронтальной панели корпуса расположились один разъём USB 3.0, два USB 2.0, а также 3,5-мм гнёзда для наушников и микрофона.

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