Antec выпустила недорогой игровой корпус NX250 с поддержкой до 8 вентиляторов

8 октября 2021, 10:15

Компания Antec представила компьютерный корпус NX250, предназначенный для построения игрового ПК на базе материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Размеры корпуса составляют 386 × 215 × 448 мм, вес — 4,2 кг. Он оборудован прозрачной боковой панелью из закалённого стекла и поставляется с одним предустановленным 120-мм вентилятором охлаждения, расположенным на задней стенке. Фронтальная панель корпуса гибридная: центральная часть выполнена из шлифованного алюминия, по бокам которого расположилась металлическая сетка, предоставляющая доступ воздуха к передним вентиляторам охлаждения.



Набор разъёмов, расположившийся в верхней части корпуса, состоит из двух USB 2.0, одного USB 3.0, двух 3,5-мм разъёмов для наушников и микрофона. Здесь же находятся кнопки питания и управления подсветкой.



Корпус Antec NX250 поддерживает установку видеокарт длиной до 310 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм и блоков питания длиной до 185 мм. Внутри места хватит под установку в общей сложности до восьми вентиляторов размером 120 мм, семи карт расширения, двух 3,5-дюймовых и до четырёх 2,5-дюймовых накопителей, а также жидкостной системы охлаждения размером до 360 мм.

В продаже Antec NX250 уже появился. Производитель оценил новинку в €55.

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