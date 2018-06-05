Новый прогрессивный корпус для тихого ПК - Antec P7 Silent

5 июня 2018, 9:45

Компания Antec «отметилась» анонсом своего нового компьютерного корпуса - P7 Silent.



Новинка выполнена в формате Mid Tower.



Этот корпус рассчитан на работу с материнскими платами ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

На базе P7 Silent пользователь может собрать систему с низким уровнем шума – об этом говорит сам производитель. Секрет этого в боковых панелях, которые выполнены с применением шумопоглащающего материала. Боковых смотровых окон нет.



Внутри системы предусмотрено 7 «посадочных мест» под различные карты расширения. Допускается использование графических ускорителей, длинной до 390 мм включительно.



Касательно носителей данных, пользователи могу поставить два формата 3,5/2,5 и еще два исключительно 2,5-дюймовых.



Есть также отсек под 5,25 дюймов.

Система охлаждения - это два вентилятора 120 мм или 140 мм спереди и один 120-милиметровый сзади. Также производитель заявляет о возможности установки жидкостной системы охлаждения с радиатором на 280 мм.Высота процессорного кулера до 165 мм.Продажи новинки пока не начались. Ориентировочная стоимость корпуса также не называется.