5 июня 2018, 9:45

Новый прогрессивный корпус для тихого ПК - Antec P7 Silent

Компания Antec «отметилась» анонсом своего нового компьютерного корпуса - P7 Silent.

Новинка выполнена в формате Mid Tower.

Этот корпус рассчитан на работу с материнскими платами ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

На базе P7 Silent пользователь может собрать систему с низким уровнем шума – об этом говорит сам производитель. Секрет этого в боковых панелях, которые выполнены с применением шумопоглащающего материала. Боковых смотровых окон нет.

Внутри системы предусмотрено 7 «посадочных мест» под различные карты расширения. Допускается использование графических ускорителей, длинной до 390 мм включительно.

Касательно носителей данных, пользователи могу поставить два формата 3,5/2,5 и еще два исключительно 2,5-дюймовых.

Есть также отсек под 5,25 дюймов.

Система охлаждения  - это два вентилятора 120 мм или 140 мм спереди и один 120-милиметровый сзади. Также производитель заявляет о возможности установки жидкостной системы охлаждения с радиатором на 280 мм.

Высота процессорного кулера до 165 мм.

Продажи новинки пока не начались. Ориентировочная стоимость корпуса также не называется.
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