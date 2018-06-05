Новый прогрессивный корпус для тихого ПК - Antec P7 Silent

Компания Antec «отметилась» анонсом своего нового компьютерного корпуса - P7 Silent.
Новинка выполнена в формате Mid Tower.
Этот корпус рассчитан на работу с материнскими платами ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
На базе P7 Silent пользователь может собрать систему с низким уровнем шума – об этом говорит сам производитель. Секрет этого в боковых панелях, которые выполнены с применением шумопоглащающего материала. Боковых смотровых окон нет.
Внутри системы предусмотрено 7 «посадочных мест» под различные карты расширения. Допускается использование графических ускорителей, длинной до 390 мм включительно.
Касательно носителей данных, пользователи могу поставить два формата 3,5/2,5 и еще два исключительно 2,5-дюймовых.
Есть также отсек под 5,25 дюймов.
Система охлаждения - это два вентилятора 120 мм или 140 мм спереди и один 120-милиметровый сзади. Также производитель заявляет о возможности установки жидкостной системы охлаждения с радиатором на 280 мм.
Высота процессорного кулера до 165 мм.
Продажи новинки пока не начались. Ориентировочная стоимость корпуса также не называется.