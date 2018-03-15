FSP представила мощные корпуса - CMT330 и CMT520

15 марта 2018, 10:15

Компания FSP «отметилась» анонсом двух новых компьютерных корпусов - CMT330 и CMT520.



Обе новинки относятся к изделиям формата Mid Tower.

CMT330 допускает установку материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. На боковой части корпуса предусмотрено акриловое смотровое окно. Кроме того, здесь 120-миллиметровый вентилятор с синей подсветкой в задней части и два 120-миллиметровые вентиляторы без подсветки спереди. Еще есть два отсека 5,25 дюймов.



Модель CMT520 наделена поддержкой плат E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Фронтальная и боковая панели здесь со стекла. Касательно вентиляторов, речь о четырех 120-миллиметровых, три из которых на передней панели. Отсеков 5,25 дюйма «на борту» нет.

Характерной особенностью обоих корпусов является возможность установки 8 карт расширения. Длина графических ускорителей – до 423 мм; высота процессорного охладителя - до 163 мм.



Внутри каждого из отмеченных корпусов есть место для двух 3,5-дюймовых накопителей, а также двух 2,5-дюймовых. Планка с портами и разъемами примечательна гнездами для наушников и портами USB 3.0/2.0 – каждого по 2 шт.

Cтоимость новинок - $80 и $100 соответственно. Прием предварительных заказов уже начался.