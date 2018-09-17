Antec Torque – эффектный корпус для игрового ПК открытого типа

17 сентября 2018, 11:45

Пресс-служба Antec опубликовала тизер, указывающий на подготовку анонса компьютерного корпуса Torque.

Новинка будет ориентирована на энтузиастов.Torque относится к корпусам открытого типа.Каркас грядущей новинки выполнен из алюминия. Боковые стенки получились стеклянными.По слухам, Torque будет поддерживать установку материнских плат типоразмера EATX. Кроме того, «на борту» будут предусмотрены «посадочные места» для семи карт расширения.Поскольку корпус предусматривает установку компонентов под наклоном – это автоматически придает системе агрессивный дизайн. Интерфейсная панель примечательна двумя портами USB, симметричным USB Type-C, а еще гнездами под наушники и микрофон.Другие подробности пока не называются. Точная дата анонса и стоимость также не известны.