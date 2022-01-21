Antec представила ПК-корпус NX700 с тремя большими ARGB-вентиляторами

21 января 2022, 9:15

Компания Anctec расширила ассортимент своих компьютерных корпусов серии NX новой моделью NX700.

Новинка выполнена в формате Mid-Tower, оснащена тремя предустановленными вентиляторами с ARGB-подсветкой и предназначена для построения игровых ПК на материнских платах форматов ATX, Micro-ATX или ITX.



Корпус оснащён боковой панелью из закалённого стекла, обладает габаритами 440 × 220 × 492 мм и весом 6,7 кг. Новинка поддерживает установку видеокарт длиной до 340 мм и процессорных кулеров высотой до 170 мм. Как отмечалось выше, в состав NX700 входят три предустановленных вентилятора с ARGB-подсветкой — два размером 185 мм спереди и один размером 120 мм сзади.



Также поддерживается установка радиаторов систем жидкостного охлаждения. Спереди можно поставить радиатор типоразмера 360 мм, сверху — 280 мм, а сзади размером 140 мм.

Корпус Antec NX700 готов предложить семь слотов расширения, два места под установку 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых накопителей, а также три отдельные площадки под установку 2,5-дюймовых носителей. Производитель также предусмотрел у новинки наличие пылевых фильтров сверху и снизу.



На фронтальную панель корпуса выведены два разъёма USB 3.0, кнопка питания, кнопка включения / выключения подсветки вентиляторов, а также пара 3,5-мм аудиоразъёмов.

Компания Antec оценила модель корпуса NX700 в 85 евро.

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