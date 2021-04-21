Кулер Thermalright Peerless Assassin 120 White имеет белоснежное исполнение

21 апреля 2021, 10:15

Компания Thermalright продолжает расширять ассортимент универсальных процессорных охладителей: очередной новинкой стала модель Peerless Assassin 120 White, продажи которой начнутся в ближайшее время.

Изделие, как отражено в названии, имеет белоснежное исполнение. Модификация Peerless Assassin 120 White ARGB дополнительно наделена многоцветной подсветкой.



Конструкция включает двухсекционный радиатор и шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании находится прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.



Задействованы два вентилятора диаметром 120 мм: один установлен между секциями радиатора, другой — на внешней стороне. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), достигая 1550 оборотов в минуту. Поток воздуха — до 112 кубических метров в час, статическое давление — до 1,53 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 25,6 дБА.

Использовать кулер можно с процессорами Intel в исполнении LGA 115x/2011/-3/2066/1200, а также с чипами AMD в исполнении AM4. Данных об ориентировочной цене пока нет.

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