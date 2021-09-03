Представлен кулер Jonsbo CR-1000 Pro с многоцветной подсветкой

3 сентября 2021, 11:45

В ассортименте Jonsbo появился универсальный процессорный охладитель CR-1000 Pro башенного типа. Решение подходит для применения в настольных компьютерах игрового класса.

В состав новинки входит алюминиевый радиатор, который пронизывают шесть медных тепловых трубок U-образной формы. Для них предусмотрен непосредственный контакт с крышкой процессора. В основании располагается прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.



Задействован вентилятор диаметром 120 мм, скорость вращения которого регулируется ШИМ-методом в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 114 кубических метров в час при уровне шума не более 37,2 дБА.



Общие габариты кулера составляют 128 × 76 × 158 мм, вес — 650 г. Реализована эффектная многоцветная подсветка для вентилятора и верхней части кожуха.

Кулер совместим с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, а также с чипами Intel в исполнении LGA115X/1200. Цена не раскрывается.

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