Кулер Thermalright Frost Commander 140 White получил белоснежное исполнение

29 июля 2021, 10:15

Компания Thermalright анонсировала универсальный процессорный охладитель Frost Commander 140 White: изделие имеет традиционную башенную конструкцию, а в оснащение входят два вентилятора.

Новинка оборудована двухсекционным радиатором с общими габаритами 140 × 121 × 158 мм. Через него проходят пять тепловых трубок диаметром 8 мм. В основании находится никелированная прижимная пластина из меди.Кулер оборудован вентиляторами TL-C12 Pro-W и TL-D14X-W диаметром соответственно 120 и 140 мм. Скорость вращения первого достигает 1850 оборотов в минуту при уровне шума не более 29,6 дБА. Создаётся поток воздуха объёмом до 139 кубометров в час. Статическое давление — до 2,1 мм водяного столба.Вентилятор размером 140 мм имеет скорость вращения до 1800 оборотов в минуту. Формируется воздушный поток объёмом до 162 кубометров в час. Максимальный уровень шума составляет 30,2 дБА, статическое давление — 2,25 мм водяного столба.





Модель Frost Commander 140 White полностью выполнена в белом цвете: такое исполнение получили вентиляторы, включая крыльчатку, радиатор и тепловые трубки. Сведений об ориентировочной цене изделия на данный момент нет.

(С) 3dnews