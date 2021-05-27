Башенный кулер Gelid Glacier RGB оснащён двумя вентиляторами

27 мая 2021, 10:45

Компания Gelid анонсировала универсальный процессорный охладитель Glacier RGB, способный справляться с отводом тепла от чипов, чьё значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) достигает 220 Вт.

Новинка имеет башенную конструкцию. Через двухсекционный радиатор проходят шесть тепловых трубок U-образной формы: они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, благодаря чему повышается эффективность охлаждения. В основании находится прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.



За обдув отвечают два вентилятора диаметром 120 мм. Они наделены многоцветной адресуемой подсветкой ARGB, управлять работой которой можно через совместимую материнскую плату.

Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха составляет 119 кубометров в час при уровне шума не более 35 дБА.



Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 и FM2+, а также с чипами Intel LGA 775, 1366, 2011, 2066, 1155, 1156, 1150, 1151 и 1200.

Кулер Gelid Glacier RGB уже поступил в продажу по ориентировочной цене 60 долларов США.

(С) 3dnews