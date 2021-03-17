Кулер Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev.A подходит для компактных игровых ПК

17 марта 2021, 11:15

Компания Thermalright анонсировала универсальный охладитель Silver Arrow ITX-R Rev.A, рассчитанный на работу с процессорами AMD в исполнении Socket AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 775/115X/1200/1366/2011/-3/2066.

Новинка относится к башенному типу. Конструкцией предусмотрено использование двухсекционного алюминиевого радиатора, через который проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм.



Между секциями радиатора располагается 130-миллиметровый вентилятор. Скорость его вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 144 кубометров в час при уровне шума не более 23 дБА. Статическое давление достигает 1,89 мм водного столба.

В основании находится никелированная медная прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора. Кулер способен справляться с охлаждением процессоров, чей показатель TDP достигает 240 Вт.

Общие габариты изделия составляют 155 × 103 × 147 мм. Отмечается, что новинка хорошо подходит для компактных игровых систем на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.



(C) 3dnews