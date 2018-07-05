Deepcool Gamerstorm запустили кулер для процессора серии Threadripper - FRYZEN

5 июля 2018, 9:15

Deepcool Gamerstorm анонсирует охладитель для процессора Threadripper - FRYZEN, разработанный с учетом всех потребностей и особенностей процессора AMD Ryzen Threadripper и поддержкой текущих разъемов AMD - TR4 / AM4.

Кулер имеет сверхбольшую медную основу, которая покрывает 100% поверхности процессора AMD Ryzen ™ Threadripper ™. Параллельное размещение шести охлаждающих трубок гарантирует чрезвычайно эффективный отвод тепла. Цельноалюминиевый корпус с инвертированными двухлопастными вентиляторами обеспечивает удвоение воздушного давления и, соответственно, удвоенную производительность.Встроенная система RGB подсветки с поддержкой 16.7M цветов и пятью эффектами (динамический цвет, статический, дышащий, комета и модный микс) на верхней панели и кулерах поддерживает 36 различных режимов и управляется с помощью проводного контроллера (входит в комплект поставки) или с материнской платы с синхронизированной системой адресной RGB подсветки.FRYZEN не создает помех для использования модулей памяти даже с высокими радиаторами.Ориентировочная цена новинки 2400 гривен (около 90 долл.). Появление FRYZEN в продаже ожидается в августе.