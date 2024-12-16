Блоки питания DeepCool - теперь под новым именем

16 декабря 2024, 12:15

Компания DeepCool уже долгое время известна своими высококачественными блоками питания.

Знаменитые серии PX-G, PX-P и DQ получили широкое признание как среди потребителей, так и среди СМИ. Теперь, в условиях новых международных вызовов, DeepCool переводит часть существующих линеек блоков питания (включая серии PN-M, PN-D и PK-D) под бренд GamerStorm. В будущем все новые блоки питания также будут выпускаться под брендом GamerStorm. Как и DeepCool, бренд GamerStorm будет продолжать предоставлять потребителям надёжные, долговечные и высококачественные блоки питания.

GamerStorm — это не новый бренд, а перезапущенная серия высококачественных продуктов DeepCool, которая ранее уже завоевала признание пользователей благодаря своему инновационному дизайну и превосходной производительности. Возрождение бренда GamerStorm направлено на сохранение лучших традиций DeepCool и обеспечение мощного и надёжного энергоснабжения игровых систем.



Девиз GamerStorm: «Шторм, который приводит к победе!». Как следует из названия, GamerStorm — это создание для геймеров возможностей победного шторма в их играх, и для этого – предоставление возможности обладать более совершенными компонентами ПК. Всё это также привлекает всё большее число ценителей передовых компьютерных технологий к миру гейминга. Разработчики DeepCool вышли за рамки обыденного, отвергнув посредственность и любые невысокие уровни качества. Они создали бренд GamerStorm, следуя принципу «предоставить лучшее охлаждение и лучшую производительность для опытных игроков, самостоятельно собирающих свои игровые системы», разрабатывая продукцию, максимально соответствующую требованиям пользователей и их высоким запросам к качеству компонентов.

Оригинальный логотип GamerStorm состоит из двух частей. Левая половина лица со слезой символизирует бесстрашное и самоотверженное стремление игроков к предельной производительности, тогда как улыбающаяся правая половина лица, созданная путем совмещения первых букв бренда, G и S, олицетворяет безмерную любовь к высокопроизводительным продуктам и страсть к победе. Эти элементы вместе составляют полный образ маски GamerStorm, который, без сомнения, приведет компьютер геймера на арену элитных игроков, обеспечив мощный и энергичный шторм, поддерживая каждую операцию на высочайшем уровне стабильности и мощности и служа центральным элементом мощи для продвинутых игроков.