Deepcool и Gamerstorm запускают CASTLE 240/280 RGB - линейку СЖО процессоров

2 июля 2018, 13:22

Deepcool Gamerstorm объявляет о запуске в производство новой линейки жидкостных охладителей для процессоров, которая будет выпускаться в двух вариантах: 240 мм и 280 мм - Castle 240/280 RGB.





CASTLE 240/280 RGB оснащается совершенно новым водоблоком с эффектной круговой подсветкой под двойным стеклом. Система подсветки способна отображать 16.7M оттенков цвета, содержит пять встроенных эффектов (динамический, статический, «дышащий», «комета» и «модная смесь») и 36 чередующихся режимов.



Синхронную работу RGB-подсветки водоблока и вентиляторов можно легко контролировать с помощью проводного контроллера (что входит в комплект поставки) или через материнскую плату (с поддержкой адресной RGB).



Система комплектуется 120/140 мм корпусными RGB-вентиляторами с эффектом плавной подсветки, разработанными для сборок ПК с поддержкой адресного RGB.



Вместе с тем, технология демпфирования лопастей позволяет эффективно снижать шум при максимальном потоке воздуха.



CASTLE 240/280 RGB оснащаются сверхбольшим водоблоком с цельно-медным основанием и Е-образными микро-каналами, способствующими увеличению эффективности теплообмена.



Серия процессорных охладителей Castle RGB поддерживает разъемы TR4/AM4 и все основные типы разъёмов от Intel и AMD.



