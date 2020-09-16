Corsair представила системы жидкостного охлаждения iCUE Elite Capellix

Компания Corsair анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) iCUE Elite Capellix класса «всё в одном», ориентированные на использование в игровых настольных компьютерах на аппаратных платформах AMD и Intel.
Представлены модели H100i Elite Capellix, H115i Elite Capellix и H150i Elite Capellix с алюминиевым радиатором формата 240, 280 и 360 мм соответственно. Водоблок, совмещённый с помпой, оснащён медным основанием.
Системы H100i Elite Capellix и H150i Elite Capellix оборудованы двумя и тремя 120-миллиметровыми вентиляторами ML RGB со скоростью вращения до 2400 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 127 кубических метров в час при уровне шума от 10 до 37 дБА.
Версия H115i Elite Capellix, в свою очередь, получила два 140-миллиметровых вентилятора ML RGB со скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 165 кубических метров в час, уровень шума — от 10 до 36 дБА.
Компоненты СЖО располагают многоцветной RGB-подсветкой, настраивать которую можно с помощью фирменного программного обеспечения iCUE. Водоблок получил 33 светодиода, а каждый из вентиляторов — восемь. Таким образом, общее количество светодиодов составляет 49 или 57.
Новинки совместимы с процессорами Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066, а также с чипами AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4. Информации об ориентировочной цене пока нет.
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