Corsair представила системы жидкостного охлаждения iCUE Elite Capellix

16 сентября 2020, 11:15

Компания Corsair анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) iCUE Elite Capellix класса «всё в одном», ориентированные на использование в игровых настольных компьютерах на аппаратных платформах AMD и Intel.

Представлены модели H100i Elite Capellix, H115i Elite Capellix и H150i Elite Capellix с алюминиевым радиатором формата 240, 280 и 360 мм соответственно. Водоблок, совмещённый с помпой, оснащён медным основанием.



Системы H100i Elite Capellix и H150i Elite Capellix оборудованы двумя и тремя 120-миллиметровыми вентиляторами ML RGB со скоростью вращения до 2400 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 127 кубических метров в час при уровне шума от 10 до 37 дБА.

Версия H115i Elite Capellix, в свою очередь, получила два 140-миллиметровых вентилятора ML RGB со скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 165 кубических метров в час, уровень шума — от 10 до 36 дБА.



Компоненты СЖО располагают многоцветной RGB-подсветкой, настраивать которую можно с помощью фирменного программного обеспечения iCUE. Водоблок получил 33 светодиода, а каждый из вентиляторов — восемь. Таким образом, общее количество светодиодов составляет 49 или 57.