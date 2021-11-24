Corsair и ASUS создали милые модули памяти DDR4 для поклонников аниме

24 ноября 2021, 10:45

Компании Corsair и ASUS объединились для выпуска новых комплектов оперативной памяти DDR4 Vengeance RGB Pro в специальном исполнении Fuxue.

Эта серия малоизвестна российскому покупателю, но довольно популярна в Китае, где в её рамках также выпускаются материнские платы ASUS в специальном белом исполнении.

Судя по всему, серия продуктов Fuxue компании ASUS направлена на поклонников аниме, поскольку её официальным маскотом является милый персонаж в виде кибернетической девушки-кошки с труднопроизносимым именем Сюэ Ву Чжан Цзи (Xue Wu Zhan Ji).



Модули ОЗУ Corsair Vengeance RGB Pro Fuxue в целом повторяют внешний вид оригинальных комплектов памяти серии Vengeance RGB Pro, только используют радиатор охлаждения белого цвета, на который нанесён портрет вышеуказанной героини, весело уплетающей дольку арбуза. Как и оригинал, модули оснащены RGB-подсветкой, поддерживающей управление через фирменное приложение Corsair iCUE.

Память DDR4 Vengeance RGB Pro Fuxue представлена только двухканальными наборами на 16 Гбайт (2×8 Гбайт) и 32 Гбайт (2×16 Гбайт) и предлагается в версиях DDR4-3200 и DDR4-3600. Первая имеет тайминги CL16, вторая — CL18. Обе работают с напряжением 1,35 В и поддерживают профили разгона XMP 2.0.

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