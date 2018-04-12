Мощная "оперативка" Corsair Dominator Platinum Special Edition Contrast DDR4

12 апреля 2018, 11:45

Компания Corsair анонсировала и начала продажи новых комплектов ОЗУ - Dominator Platinum Special Edition Contrast DDR4.

Новинка ориентирована на работу в игровых настольных ПК.Модули выполнены в контрастной бело-черной цветовой схеме. В верхней части предусмотрена светодиодная подсветка белого цвета.Работает новинка на частоте 3466 МГц.Напряжение – 1,35 В. Тайминги – 16-18-18-36. Производитель предоставляет на это свое изделие пожизненную гарантию.Покупателям доступны комплекты на 32 ГБ в версиях 2х16 либо 4х8 Гбайт. Стоимость – $440 и $480 соответственно.Продажи, напомним, уже начались.