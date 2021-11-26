Alphacool представила СЖО Eiswolf 2 AIO для видеокарт GeForce RTX и Radeon RX

26 ноября 2021, 13:15

Компания Alphacool анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» серии Eiswolf 2 AIO для широкого спектра графических ускорителей на чипах NVIDIA и AMD.

В состав систем входит водоблок полного покрытия Eisblock Aurora. Он обеспечивает отвод тепла не только от GPU, но и от других критичных элементов, в частности, чипов памяти и компонентов подсистемы питания.



Задействован радиатор NexXxoS ST30 формата 360 мм. Он полностью изготовлен из меди. За обдув отвечают три 120-мм вентилятора Aurora Rise с многоцветной подсветкой RGB. Они формируют воздушный поток до 119,8 кубометра в час, а статическое давление достигает 3,17 мм водяного столба. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 2500 оборотов в минуту.



Довершает картину помпа DC-LT 2, особенностью которой является пониженный уровень шума. Основание выполнено из меди с никелевым покрытием.

Доступны версии Eiswolf 2 AIO для версий NVIDIA GeForce RTX 3080/3090 различных производителей, а также для ускорителей AMD Radeon RX 6800/6800XT в исполнении MSI. С модификациями и ценами можно ознакомиться здесь.

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